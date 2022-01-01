Интернет для юридических лиц

Не секрет, что доступ в интернет для юридических лиц и коммерческих организаций в современных реалиях просто необходим. Практически любой бизнес не может обойтись без интернета. Будь то IP-телефония, онлайн-кассы, видеонаблюдение за сотрудниками и помещениями, доступ к удалённым базам данных и складским сервисам - везде требуется доступ в интернет.

"Если Вашего бизнеса до сих пор нет в Интернете, значит, скоро у Вас совсем не будет бизнеса"

Билл Гейтс

Стоит отметить, что интернет для бизнеса, т.е. для юридических лиц стоит существенно дороже, чем для физических лиц. Операторы объясняю это тем, что юридические лица извлекают коммерческую прибыль из своей деятельности, стало быть и денег у них существенно больше, чем у простого жителя квартиры или частного дома. Отчасти это так и есть, но разница в стоимости тарифом для физических и юридических лиц может достигать 20-50 раз! При этом технически это всё тот же интернет.

Иногда высокая стоимость доступа в интернет для юридических лиц обуславливается удалённостью объекта подключения от ЦОД (Центр Обработки Данных) или распределительного щита провайдера. В этом случае специалисты говорят о проблеме "последней мили". Если развернуть это понятие, то капиталовложения оператора на подключение объекта клиента отбиваются либо высокой стоимостью подключения, либо высоким ежемесячным тарифом, т.к. оператору необходимо протянуть индивидуальную линию для клиента (в случае проводных решений) или установить индивидуальный радиомост (в случае беспроводных решений). Оба варианта достаточно дорогие в плане реализации, трудозатрат, согласований и т.д. Поэтому, в подобных случаях операторы могут выставить клиенту счёт за подключение в размере нескольких сотен тысяч рублей. Если же оператор перекладывает капиталовложения в ежемесячную абонентскую плату, то её размер может достигать десятков тысяч рублей за доступ в интернет для юридических лиц.

Ещё одной проблемой при подключении интернета на коммерческие объекты часто бывает согласование с собственниками объекта, с городскими или муниципальными службами, с ГКРЧ (если используется технология радимоста) и даже с экологами (да, такое тоже случалось). Чаще всего такие согласования проходят успешно, но это занимает время и иногда связано с денежными затратами для клиента. А бизнесу интернет нужен здесь и сейчас!

Компания Кубань Интернет предлагает более рациональное решение - беспроводной интернет для юридических лиц по технологии 4G LTE. Какие плюсы это даёт?

Быстрое подключение за 1 день

Низкая абонентская плата (экономия до 10 раз!)

Использование существующих сетей операторов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2

Отсутствие необходимости в согласованиях

Низкие капитальные затраты, возможность аренды оборудования

Возможность переноса оборудования при переезде организации

Подключение удалённых объектов, куда никогда не дотянутся провода